Названо новое средство защиты от коронавируса

10.11.2020 | 14:00

Обычную медицинскую маску вполне может заменить привычный предмет гардероба.

Такое мнение высказал в интервью журналистам издания Ura.ru эпидемиолог Александр Выгоняйлов. Он высказал мнение, что для защиты от вирусов вместо медицинских масок можно использовать шарф или платок.

По словам специалиста, привычные средства защиты могут уберечь человека от большой "порции" вируса, достаточной для заражения. А в случае необходимости защитить себя можно и подручными средствами.

Выгоняйлов пояснил, что барьером на пути заразы могут стать обычные шарф и платок, если закрыть ими дыхательные органы. Специалист предупредил, что в таком случае нежелательно дотрагиваться до них руками и следует как можно чаще их стирать.

10 ноября в России вновь зафиксировали более 20 тыс. новых заболевших COVID-19. С начала эпидемии коронавируса, по данным оперативного штаба, заразились свыше 1,817 млн человек. Умерли от коронавируса в России 31,1 тыс. человек, выздоровели с начала эпидемии более 1,35 млн заболевших.