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На Белорусской АЭС произошла авария

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Согласно появившейся в сети информации, ЧП произошло еще 8 ноября.

Сразу несколько источников подтвердили Общественной службе новостей, что на территории Белорусской атомной электростанции произошла авария.

Как только была увеличена мощность первого энергоблока, вышел из строя трансформатор. АЭС перестала вырабатывать электроэнергию.

Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олег Соболев подчеркнул, что произошедшее никак не повлияло на радиационную безопасность.

«Это влияния не оказывает никоим образом», − заявил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне Минэнерго страны выступило с заявлением, в котором говорилось о необходимости замены отдельного оборудования станции. В ведомстве уточнили, что все технологические системы функционируют в штатном режиме.

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