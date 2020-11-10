Исчезнувшая героиня «Места встречи изменить нельзя» получила огромное наследство

10.11.2020 | 13:07

Наталия Петрова стала знаменитой после выхода культового многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя". После замужества артистка навсегда пропала с экранов.

Наталия Петрова родилась в Харькове 18 октября 1945 года. Актерской профессии девушка не училась. Она окончила Московский институт иностранных языков. Некоторое время красавица работала моделью. Наталия представляла на подиуме продукцию компании "Союзпушнина".

В начале 70-х Наталию Петрову заметил режиссер Александр Птушко. Кинематографист доверил девушке без профильного образование главную роль в экранизации поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Интересно, что изначально играть Людмилу должна была другая актриса. Когда Птушко увидел в массовке невообразимо привлекательную Петрову, он быстро организовал замену уже утвержденной артистки.

В 1979 году Наталия получила эпизодическую роль в телесериале "Место встречи изменить нельзя". Актриса появилась на экране в образе официантки Марианны. Ходят слухи, что в многосерийную картину Наталию Петрову привел Владимир Высоцкий. Якобы бард лично уговаривал девушку сыграть.

На пике популярности знаменитость вышла замуж за выходца из Ирана Бабека Серуша. Мужчина разбогател очень рано и жил в роскоши. До сих пор не ясно, чем именно он зарабатывал. Ходят слухи, что Серуш занимался торговлей и был связан с КГБ. Бабек был очень популярен в светском обществе, был знаком со многими советскими звездами. Именно муж познакомил Петрову с Высоцким.

Наталия Петрова и Бабек Серуш обзавелись детьми и постоянно путешествовали по миру. В 1992 году семейному счастью актрисы пришел конец – Серуш умер. Поговаривали, что бизнесмена отравили. Интересно, что артистка сплетни об убийстве супруга отрицает. По словам звезды кино, ее избранник скончался от осложнений вызванных менингитом.

Актриса унаследовала баснословные богатства супруга. Наталия Петрова занялась бизнесом. В Москве она открыла сеть элитных косметических салонов. Также Петрова является владелицей нескольких ювелирных магазинов. Звезда сериала "Место встречи изменить нельзя" живет в Швейцарии, иногда приезжает в Москву.