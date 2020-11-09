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Вдовцу Легкоступовой пришлось оправдаться за девушек на яхте

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Валентины Легкоступовой не стало в августе этого года. Смерть артистки до сих пор вызывает множество споров, а личность ее последнего мужа Юрия Фирсова для многих является противоречивой.

Недавно вдовца заметили в компании девушек, и тут же поползли слухи, что у яхтсмен уже успел подыскать замену покойной жене. По сообщениям инсайдеров, почти сразу после смерти Валентины Легкоступовой мужчина отправился в Турцию, где развлекался с красотками.

В беседе с журналистами подруга исполнительницы хита "Ягода-малина" Елена Перелыгина опровергла эту информацию. По словам женщины, она связывалась с Юрием Фирсовым, чтобы узнать, как все было на самом деле. Яхтсмен отметил, что сейчас находится в горе и пока никого не может представить рядом с собой.

Елена добавила, что они долго общались со вдовцом, вспоминали Валентину, и к концу разговора у нее полностью поменялось мнение о мужчине. "Говорить о других отношениях пока рано и неуместно", – заявил Фирсов.

При этом Юрий не отрицает, что его могли видеть в компании девушек. Во время регаты в Мармарисе представительницы прекрасного пола действительно были рядом, так как входили в команду, но он не позволял себе ничего лишнего.

Напомним, Валентина Легкоступова вышла замуж буквально за месяц до смерти. 54-летняя артистка строила большие планы на совместную жизнь с возлюбленным. Дочь звезды уверена, что новый супруг плохо влиял на певицу – она снова начала выпивать. В итоге будучи в состоянии алкогольного опьянения знаменитость упала в ванной и ударилась головой, спасти ее не удалось.

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Источник — dni.ru
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