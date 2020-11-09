Ученые предупреждают: Нипах придет на смену коронавирусу

Скорее бы закончился 2020 год. Ну а пока миру угрожает новая смертельная опасность.
Об этом заявили несколько американских ученых, проведя анализ данных о новом вирусе Нипах, передает PNASNews.
Проведя исследования специалисты выяснили, что в Бангладеше и в Индии ежегодно фиксируются случаи заражения новой инфекцией.
Ученые пришли к выводу, что человек заражается Нипах от летучих мышей. Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного.
Проанализированные данные говорят о том, что все может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания. При этом от этой болезни нет лекарства или вакцины, летальность составляет 90%, а симптомы часто похожи на такие заболевания как японский энцефалит и малярия.
Нипах пагубно влияет на организм человека, провоцируя воспаление мозга или респираторные
заболевания.
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