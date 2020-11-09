Ученые предупреждают: Нипах придет на смену коронавирусу

09.11.2020 | 04:52

Скорее бы закончился 2020 год. Ну а пока миру угрожает новая смертельная опасность.

Об этом заявили несколько американских ученых, проведя анализ данных о новом вирусе Нипах, передает PNASNews.

Проведя исследования специалисты выяснили, что в Бангладеше и в Индии ежегодно фиксируются случаи заражения новой инфекцией.

Ученые пришли к выводу, что человек заражается Нипах от летучих мышей. Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного.

Проанализированные данные говорят о том, что все может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания. При этом от этой болезни нет лекарства или вакцины, летальность составляет 90%, а симптомы часто похожи на такие заболевания как японский энцефалит и малярия.

Нипах пагубно влияет на организм человека, провоцируя воспаление мозга или респираторные

заболевания.