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Ученые предупреждают: Нипах придет на смену коронавирусу

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Скорее бы закончился 2020 год. Ну а пока миру угрожает новая смертельная опасность.

Об этом заявили несколько американских ученых, проведя анализ данных о новом вирусе Нипах, передает PNASNews.

Проведя исследования специалисты выяснили, что в Бангладеше и в Индии ежегодно фиксируются случаи заражения новой инфекцией.

Ученые пришли к выводу, что человек заражается Нипах от летучих мышей. Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного.

Проанализированные данные говорят о том, что все может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания. При этом от этой болезни нет лекарства или вакцины, летальность составляет 90%, а симптомы часто похожи на такие заболевания как японский энцефалит и малярия.

Нипах пагубно влияет на организм человека, провоцируя воспаление мозга или респираторные

заболевания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — rosbalt.ru
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