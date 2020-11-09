Сын Михаила Борисова исполнил мечту отца

09.11.2020 | 04:11

В конце сентября стало известно о внезапной кончине Михаила Борисова. Советский режиссер долгое время хотел побывать на торжественном событии своего отпрыска, но так и не успел.

До свадьбы единственного сына Михаил Борисович не дожил совсем чуть-чуть – его наследник обручился в октябре. Вениамин даже планировал перенести мероприятие, но решил не огорчать терпеливую невесту.

По словам сына Борисова, он принял решение только благодаря поддержке родственников, знакомых и даже учеников отца. 30-летний наследник не понимал, как себя вести. Вениамин признался, что играть свадьбу без отца было морально тяжело.

Несмотря на то, что наследник ощущал поддержку Михаила Борисовича, чувство одиночества не покидало его. Перед свадьбой молодожены съездили на кладбище и пригласили покойного, чтобы он своим духом присутствовал на важном событии.

"Тогда 40 дней еще не прошло, значит душа где-то рядом. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел. Все было тепло и душевно. Мы сделали еще шаг наверх, чтобы идти к жизни", – откровенно заявил сын телеведущего.

Напомним, избранницей Вениамина стала 26-летняя актриса театра Армена Джигарханяна. Пара встречалась около года и часто бывала в гостях у Михаила Борисова. Советский режиссер лично благословил возлюбленных, дав согласие на данный союз.

Стоит отметить, что телеведущий всегда мечтал о внуках. В одном из интервью Михаил Борисович заявил, что больше всего на свете хотел, чтобы его близкие были здоровы, а сын подарил ему любящих внуков.