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Шнуров тонко подколол Артема Дзюбу

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Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своей ироничной манере прокомментировал скандальную ситуацию с участием игрока российской сборной Артема Дзюбы.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Шнуров выложил стихотворение. Творчество Сергея снова не обошлось без ненормативной лексики.

Кто там ... на камеру полощет?

Дзюба что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете наколились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть ...стей

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не от...ут (обыграют - прим. редакции) так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.

Напомним, в субботу, 7 ноября, в Интернете появилось видео, на котором похожий на капитана российской футбольной сборной Артема Дзюбу мужчина занимается самоудовлетворением под голос одной из телеведущих.

Инцидент уже стоил игроку участия в матчах национальной команды. Главный тренер россиян Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от игр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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