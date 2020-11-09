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Самой молодой бабушкой в мире стала 23-летняя женщина

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Новый рекорд - «самая молодая бабушка в мире» теперь принадлежит румынке Рифке Станеску. Она стала бабушкой в 23 года. Предыдущее достижение долгое время удерживала жительница Великобритании, которая стала бабушкой в 26 лет.

Рекорд Станеску не сильно удивил ее близких. Ведь для румынских цыган быстрое замужество и рождение детей вполне обычное явление.

У цыган есть свои традиции. Например, они обручают детей практически сразу после рождения, а к ранним бракам относятся вполне спокойно. Когда Станеску исполнилось два года, она уже знала имя своего будущего мужа. Но вместе им не суждено было быть.

Уже в 12 лет девушка по зову сердца забеременела от Ионела Станеску, который был старше нее всего на один год. Нахлынувшие чувства ослепили девушку. Она выбрала себе другого парня, чем сильно разозлила свою семью.

«Я хотела выйти замуж за Ионела, и он был согласен жениться на мне. После того, как мы провели ночь вместе, никто уже не мог разлучить нас», - рассказывала Рифка.

В итоге семья Ионела выплатила компенсацию за Рифку и молодые смогли спокойно сыграть свадьбу. Через некоторое время на свет появилась их общая дочь - Мария. Спустя год у Марии появился братик, которого назвали Николай.

А уже через 9 лет сама Мария сообщила маме Рифке, что она беременна. Станеску не стала отговаривать дочь от замужества и родов. Так на свет появился ее внук, которого назвали Ионом. На момент его рождения Рифке Станеску было всего 23 года.

Российских интернет-пользователей эта новость скорее рассмешила. На просторах сети тут же появились мемы, в которых высмеивается пенсионная реформа в нашей стране.

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Источник — фото tvmovie.de
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