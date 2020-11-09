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«Не родной отец»: дочь Спартака Мишулина оспорила ДНК-тест

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Дочь легендарного актера Спартака Мишулина не верит в родство с телеведущим Тимуром Еремеевым. Звезда кино и сериалов Карина Мишулина сомневается в подлинности результатов генетических экспертиз, озвученных в рамках скандального ток-шоу.

В свежем интервью Мишулина сообщила, что у нее есть определение суда, в котором указано, что Еремеев не смог доказать свое родство с артистом. Карина подчеркнула, что официально называться сыном Спартака Мишулина телеведущий не имеет права. По словам актрисы, Тимур прямо на заседании отказался проходить назначенный Фемидой ДНК-тест.

Карина Мишулина не верит итогам генетических исследований, сделанных по заказу редакции популярной программы. "Тот тест, по которому сделали шоу, по нему его мама является мужчиной", – заметила артистка. Знаменитость отметила, что в данном случае о достоверности не может быть и речи.

Напомним, ранее Тимур Еремеев, известный как актер сериалов, в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. В рамках проекта было проведено не одно генетическое исследование. Все они подтверждали слова Еремеева.

Законная дочь советской звезды принять предполагаемого брата отказалась. Карина Мишулина подала в суд. Актриса доносила свою позицию через программу Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Мишулина считает Еремеева холодным и расчетливым человеком, который использует имя ее папы в своих целях. "Он ходил на 25 эфиров, где про меня говорили, что я сумасшедшая, что мой папа растлевал молодых девочек", – пнула Тимура Карина.

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Источник — dni.ru
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