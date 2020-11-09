Минфин решил не повышать налоги на большие доходы

09.11.2020 | 07:03

Власти решили обойтись без повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За исключением того, что ранее уже было принято и названо "налогом на богатых".

С 2021 года с 13% до 15% увеличится налог на доходы людей, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, пояснили в пресс-службе Минфина.

Полученные государством средства будут направляться на лечение детей страдающих орфанными заболеваниями. Подобное предложение высказывал президент РФ Владимир Путин.

На прошедшей неделе, эксперты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) предлагали существенно увеличить НДФЛ для людей, которые зарабатывают более 12 миллионов в год, то есть по сути ввести практически полноценную прогрессивную шкалу налогообложения, зависящую от доходов.

"Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - говорилось в поясняли эксперты ВШЭ.

В Минфине с предложением не согласились. "По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - сообщили в Минфине.