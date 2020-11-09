Сетевое издание|18+|Понедельник|9 ноя 2020|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Малахов сделал свое постельное фото в поддержку Дзюбы

Печать

Телеведущий поддержал оскандалившегося Артема Дзюбу. Андрей Малахов разделся в знак солидарности со спортсменом.

Шоумен снял селфи в кровати с обнаженной грудью. "Постель в отеле – это не футбольное поле! Дзюба – лучший! Держись!" – высказался он в своем инстаграм-аккаунте. Так Андрей Малахов отреагировал на травлю Артема Дзюбы после его интимного видео.

Фолловеры живо отреагировали на откровенную публикацию Малахова. "Одеяло лишнее. Нужно флешмоб в поддержку Дзюбы", "Панин вошел в чат", "Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна", "Малахов, не шути, а то придет к тебе на программу – руку придется жать", – прокомментировали пост ведущего подписчики.

Отметим, ранее в поддержку Артема Дзюбы выступили Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и многие другие знаменитости. При этом многие россияне осуждают форварда за интимное видео.

Напомним, капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре скандала из-за шокирующего ролика. В его личном блоге в соцсети появилось интимное видео. По словам близкого к спортсмену источника, перед публикацией аккаунт спортсмена взломали. После нападок хейтеров Артем Дзюба закрыл свою страницу.

Из-за скандальных кадров тренер сборной страны Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ближайшие матчи. Он отметил, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.

Примечательно, что это не первый секс-скандал, в центре которого оказывается Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" привлек внимание летом этого года. Тогда после победы в Чемпионате России он и партнер по команде Сердар Азмун в шутку сымитировали интимные движения в мужской раздевалке. Тогда все закончилось лишь шутками в комментариях, теперь же дело приобрело серьезный поворот.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А вот это пожалуй ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ДНЯ !!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте