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«Как же я вас ненавижу!»: Юлия Меньшова раскрыла свою манеру общения

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Юлия Меньшова дала "вредные советы" поклонникам. Телеведущая с юмором высказалась о том, как надо общаться с близкими.

Актриса порекомендовала чаще говорите своим близким о том, как вы от них устали: "Как же я вас ненавижу!". Она отметила, что это очень стимулирует отношения и создает неповторимую атмосферу в доме.

Также артистка предложила напоминать мужу, что вы проклинаете тот день, когда согласились выйти за него. По словам Юлии Меньшовой, детям же тоже "очень помогает", когда им говорят: "Ну какой же ты тупой!".

По словам знаменитости, чем чаще и больше вы будете выплескивать на своих родных негатив, тем больше в вашем доме будет света, тепла и любви. "Потому что их много, а вы одна", – заключила звезда.

Кроме того, Юлия Меньшова посоветовала женщинам, которым больше 50 лет, но они чувствуют себя молодыми, больше оголяться и использовать яркий макияж. С иронией ведущая отметила, что таким образом дама всем докажет, что она еще "ого-го".

Отметим, Юлии Меньшовой 51 год, и она прекрасно выглядит. Актриса старается как можно больше времени проводить с близкими. Она замужем за коллегой по цеху Игорем Гординым. У пары двое детей: 22-летний Андрей и 17-летняя Таисия. Период самоизоляции из-за коронавируса теледива посвятила семье и саморазвитию. На карантине Юлия Меньшова прослушала много интересных лекций и села за написание собственного материала.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Такая манера общения до добра не доведет. Ибо на всякое недоброе слово найдется десять таких же!

Имя: Гость
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