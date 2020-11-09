Друг Жванецкого рассказал о последнем желании сатирика

09.11.2020 | 10:08

В понедельник состоятся закрытые похороны писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Пока же всплывают все новые и новые неожиданные факты о его последних днях.

За несколько часов до смерти Михаил Жванецкий на своей странице в социальной сети "Инстаграм" опубликовал строки, в которых призвал россиян улыбаться, даже если это приходится делать через силу.

"Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться", – подписал сатирик снимок. Возможно, эти напутственные слова были написаны его близкими и родными.

Знаменитый диктор Владимир Березин был хорошо знаком с Михаилом Жванецким. "Во время нашей последней встречи он сказал мне: "Хочу успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку", – рассказал диктор о предсмертном желании писателя.

Напомним, в конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020-го Жванецкий жаловался, что в последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла. 6 ноября на 86-м году его сердце остановилось...

Ранее стало известно, что Михаил Михайлович не настоящее имя Жванецкого.