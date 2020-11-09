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«Было очень больно»: дочь Спартака Мишулина призналась во лжи отцу

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Карина Мишулина, которая недавно уверяла, что ничего не хочет слышать ни про какие ток-шоу, появилась в студии программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звездная наследница рассказала о теплых отношениях в семье и о том, как причинила боль своему великому отцу.

Актера театра и кино Спартака Мишулина не стало 15 лет назад, в июле 2005 года. Его дочь, актриса Карина Мишулина до сих пор не может говорить о нем без слез, ведь папа был для нее очень близким человеком. В студии передачи на "Росси-1" она рассказала, как Спартак Васильевич поддерживал ее в непростые времена, даже после причиненной ему боли и обид.

Спартак Мишулин стал отцом в возрасте за 50. Однако он все-таки успел хорошо воспитать свою дочь и не только дать ей образование, но и увидеть ее успехи на сцене. Папа был главным советчиком и консультантом во всех делах – даже в личной жизни Карины. Он поддерживал ее и тогда, когда она столкнулась с предательством и сделала аборт.

Однажды она решила обмануть своего любимого отца. Вернее, недоговорить одну очень важную вещь. Карина Мишулина знала, что отец не приветствует ее отношения с молодым человеком, поэтому она решила тайно выйти замуж.

"До сих пор корю себя за это. Папе было очень больно", – рассказала 40-летняя Карина.

Она добавила, что это шло вразрез с укладами ее семьи, ведь никто из ее близких никогда не лгал друг другу. Впрочем, тогда никто и подумать не мог, с какой глобальной ложью придется столкнуться звездной семье.

В 2017-м году как из ниоткуда появился некий Тимур Еремеев, который во всеуслышанье объявил себя внебрачным сыном легендарного артиста. На этой грязной истории парень здорово раскрутился и даже стал ведущим на Первом канале, сменив Дмитрия Шепелева в его передаче.

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Источник — dni.ru
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