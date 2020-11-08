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«Жаль Федьку»: вскрылась правда о непринятии Скобцевой жены Бондарчука

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Звезда советского кино Ирина Скобцева скончалась 20 октября. Светлана Бондарчук почтила память актрисы и бывшей свекрови одной из первых. Оказывается, что при жизни артистка не ладила с первой женой своего сына.

В прошлом месяце Светлана Бондарчук написала в "Инстаграм", что считала Ирину Скобцеву удивительной женщиной, которая навсегда останется в сердцах миллионов. Очевидно, экс-супруга Федора Бондарчука не держала зла на бывшую свекровь за нелестные отзывы в свой адрес.

Близкая подруга Ирины Константиновны Алла Вейкина в беседе с журналистами рассказала, что изначально артистка не приняла ставшую частью семьи Светлану.

Скобцева была уверена: ее знаменитому сыну не повезло с супругой. Причина такого суждения проста: модель вела светскую жизнь, из-за чего мало уделяла внимания Федору.

"Алла, мне жаль Федьку", – процитировала Вейкина актрису.

Но спустя несколько лет Скобцева все-таки назвала невестку успешной женщиной и, видимо, перестала к ней относиться строго. Вторую жену Федора Паулину Андрееву Ирина Константиновна полюбила с первой встречи. Артистке понравилась семья девушки.

Вейкина также рассказала, что на 90-летие сын и новая невестка подарили Скобцевой маленькую собачку. Питомец спал вместе с актрисой, что вызывало улыбку и умиление.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук познакомились в конце 80-х. Модель дождалась из армии возлюбленного, после чего вышла за него замуж. Они прожили в браке 25 лет и произвели на свет двух детей.

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Источник — dni.ru
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