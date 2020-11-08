Яркая жизнь Жванецкого: оставленные дети, соблазненные домработница и фанатка

08.11.2020 | 04:37

Сатирик Михаил Жванецкий прожил яркую, наполненную событиями жизнь. Пресса то и дело обсуждала брошенных женщин юмориста и его многочисленных внебрачных детей.

Официально Жванецкий женился дважды. Первой женой комика была Лариса – математик. Этот брак знаменитости развалился из-за банальной бытовой неустроенности. Супруга бросила Михаила Михайловича, получив большое наследство в Париже. Лариса перебралась во Францию.

После развода сатирик увлекся поклонницей, с которой познакомился на гастролях. Результатом непродолжительного романа стала дочь Ольга. Наследница юмориста родилась в 1976 году в Новосибирске. Ольга подарила Михаилу Михайловичу внучку.

Следующей любовной победой Михаила Жванецкого стала Надежда Гайдук, которая работала художником по костюмам. В ноябре 1978 года девушка родила от сатирика дочь, которую назвала Елизаветой. У этой наследницы Жванецкого двое детей.

10 января 1983 года в Ленинграде на свет появился Андрей Рывкин – внебрачный сын Михаила Жванецкого и Регины Рывкиной. Мальчик рос в США и до 11 лет не был знаком с отцом. Сегодня Андрея Рывкина в России знают как автора сценария к фильмам "Духless 2" и "Лондонград". В одном из интервью внебрачный отпрыск знаменитости признался, что не был нужен папе.

"Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я – чтобы признать, что не нужен отцу", – раскрыл скандальную подробность Рывкин.

На Наталье Суровой Михаил Жванецкий был женат официально. Возлюбленная была на 32 года моложе сатирика. Наталья, гидролог по образованию, была домохозяйкой и выполняла обязанности секретаря мужа. 15 августа 1995 года супруга родила Михаилу Михайловичу сына Дмитрия. Мальчик – единственный из отпрысков комика, который носит фамилию Жванецкий.

Третьего сына знаменитости подарила сожительница Венера Умарова. Известно, что парня зовут Максим, и он живет в Америке.

По словам вдовы юмориста Виктора Ильченко, Татьяны, у Михаила Жванецкого есть еще отпрыск, Григорий. Мальчик – плод любви сатирика и соблазненной им домработницы Инны.