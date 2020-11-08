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Василий Лановой прервал молчание

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Актер появился на телевидении и рассказал о своей жизни. Василий Лановой вспомнил тяжелое детство.

Артист посетил программу Андрея Малахова в честь профессионального праздника сотрудников МВД. На сцене и в кино Василий Лановой часто перевоплощался в милиционера СССР, поэтому его появление стало изюминкой телешоу. Поклонники актера, которые были встревожены его состоянием здоровья, обрадовались отличному внешнему виду 86-летнего кумира.

Знаменитость выразила благодарность руководству канала "Россия-1" за участие в программе. Мужчина был рад стать гостем телешоу. Василий Лановой вспомнил, что съемки фильма "Офицеры" проходили в той же студии, где Малахов ведет свой проект.

Василий Лановой объявил, что ему очень близка тема отваги милиционеров и самоотверженности военных граждан страны. Это связано с тем, что он был свидетелем страшных событий Великой отечественной войны и подвигов советских солдат. За несколько дней до начала войны родители артиста отправили сына к бабушке, которая жила на Украине. Мать и отец Василия не успели перебраться следом за ребенком и встретились с ним только через несколько лет. То время артист считает периодом огромной выдержки и мужества.

Напомним, что роль Ивана Вараввы в фильме "Офицеры" сделала Василия знаменитым, в 1971 году он считался лучшим актером кино СССР. Позднее Василий Лановой блестяще сыграл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных" и ряде других кинопроектов.

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Источник — dni.ru
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