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С 1 января за «простой» работников придется платить

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В середине ноября в Государственной думе РФ во втором и третьем чтениях будут рассмотрены и приняты поправки в Трудовой кодекс об особенностях удаленной занятости.

Как сообщил журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, в нижней палате уже состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

"Рассчитываем, что уже в ноябре месяце Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и в третьем чтении, и с 1 января эти изменения вступят в силу", - заверил журналистов Исаев.

Парламентарий добавил, что поправки готовы ко второму чтению, изменения и пожелания всех сторон внесены, компромисс между работниками и работодателями найден.

Основные аспекты новых поправок сводятся к следующему:

- будет введено несколько форматов работы - постоянная дистанционная работа, временный перевод на дистанционную работу (до шести месяцев) и комбинированная работа (когда человек трудится и на стационарном рабочем месте, и дистанционно);

- будут оговорены условия о сохранении зарплаты в случае временного перехода на дистанционную работу по независящим от работника обстоятельствам;

- определят плату за простой работника по независящим от сторон причинам, если работник не может работать дистанционно.

В очередных поправках к ТК РФ будут рассмотрены и вопросы использования оборудования и программно-технических средств, установления режима рабочего времени и времени отдыха работников, взаимодействие работника и работодателя в период рабочего времени, заявил Исаев.

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