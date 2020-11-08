С 1 января: по микрофинансированию нанесут удар

08.11.2020 | 05:32

В Госдуму внесен проект о запрете микрофинансовых организаций.

С подобной инициативой на своих коллег в очередной раз выходят депутаты "Справедливой России". По мнению народных избранников, микрофинансовые учреждения влияют на снижение уровня жизни.

В такие организации зачастую обращаются наименее социально защищенные слои населения, сказано в тексте пояснительной записки. Они берут кредиты, затем по ряду причин не могут вернуть долг, растут проценты и, как следствие, люди могут потерять даже единственное жилье.

"Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, - рассказал журналистам Сергей Миронов. - Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей".

Как считают представители "Справедливой России", введенные ранее ограничения для микрофинансовых организаций не изменили ситуацию, поэтому их следует просто запретить. остановить их деятельность следует с 1 января 2021 года.