Новый состав «ВИА Гра» подняли на смех

08.11.2020 | 06:24

20-летие поп-группы "Виа Гра" увенчалось громким скандалом. Продюсер нового музыкального состава столкнулся с нелестными комментариями в социальных сетях. Публика предположила, что Константин Меладзе снова пытается "пропихнуть" в шоу-бизнес своих приятельниц.

Композитор и пиар-менеджер женского трио "Виа Гра" представил новых фавориток в эфире программы "Вечерний Ургант". Из прежнего состава поп-группы осталась лишь Ульяна Синецкая. Эрика Герцег и Ольга Меганская решили начать сольную карьеру и покинули состав.

По словам Константина Меладзе, новые участницы уже имеют некоторую известность, несмотря на свой возраст. К примеру, Софии Тарасовой недавно исполнилось 19 лет. Известно, что девушка с раннего детства выступает на сцене и участвует в различных песенных коллективах.

Третья участница обновленного составы – Ксения Попова. Исполнительница уже знакома телезрителям благодаря участию в проекте "Х-Фактор". Ее видео на YouTube набрало почти восемь миллионов просмотров.

Если верить музыкальному продюсеру, то новые участницы поп-группы "Виа Гра" вдохновили его на создание очередного хита. Константин Меладзе уверен, частые перемены в составе оживляют рабочий процесс и на дают ему зачахнуть как композитору.

Однако многочисленная аудитория не оценила творческие перемены. Нашлись и те, кто вовсе облил грязью молодых девушек и посетовал, что Константина заботит только собственная выгода.

"Ничего удивительного. Очередные подруги Меладзе. Молодые и без голоса. Ждем повтора истории с Брежневой", – критично заявили комментаторы.

Остается только гадать, как долго девушки смогут оставаться на плаву и приносить популярность группе.