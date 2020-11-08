Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 ноя 2020|15:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Черчесов решил не приглашать Дзюбу в сборную после появления пикантного видео

Печать

Тренер Станислав Черчесов публично заявил о весьма серьезных изменениях в составе главной футбольной команды страны. Выяснилось, что 32-летнего Артему Дзюбу решили не приглашать на ближайший сбор национальной команды.

Трудности в карьеры нападающего "Зенита" начались после того, как в интернет просочилось пикантное видео, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением. По мнению Черчесова, подобное поведение недопустимо для игрока сборной России.

Как отметил тренер, ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Похоже, что онанизм Дзюбы представил из себя серьезную угрозу для имиджа футбольных клубов.

Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Станислав Черчесов добавил, что каждый игрок сборной России должен давать адекватную оценку своим поступкам как на поле, так и за его пределами.

"Было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", – публично заявил тренер.

Сам же Дзюба отказывается комментировать произошедшее. Напомним, что сегодня вечером Артем должен выйти на поле в матче с клубом "Краснодар". Руководство и тренерский штаб "Зенита" игнорируют скандал и ждут вечерней схватки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте