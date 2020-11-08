9450 рублей в неделю: новая информация о пособии родителям школьников

08.11.2020 | 11:06

Рассмотрение инициативы председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова отложено на неопределенный срок.

Напомним, несколько недель назад депутат Государственный думы заявлял о необходимости оплачивать родителям школьников больничный, который они могли взять во время пандемии для присмотра за своими детьми. Его предлагалось рассчитывать исходя из среднего размера суточного больничного в России, а это 1 350 рублей в день или 9 450 рублей в неделю.

«Родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечению их безопасности во время каникул», - говорил Нилов. Подобное мнение депутат высказывал в период распространения слухов о введении новых ограничений из-за коронавируса.

В сети появлялась информация, что все школьники якобы будут отправлены на дистанционное обучение, а значит родителям младшеклассников пришлось бы присматривать за своими детьми.

Такая возможность была не у всех, ведь не каждый работодатель согласился бы предоставить работнику оплачиваемый отпуск.

Теперь ситуация в стране изменилась. И президент РФ Владимир Путин, и ряд влиятельных политиков уже неоднократно заявляли, что нового локдауна не будет. Каникулы у детей хоть и продлили, тем не менее ребята все равно скоро отправятся в школы.

Поэтому рассмотрение инициативы о наделении одного из родителей ребенка до 14 лет правом оформить оплачиваемый государством больничный пока отложено.