«Вызов»: Алена Водонаева собралась в космос

07.11.2020 | 18:26

Знаменитость объявила о желании сняться в кино в космосе. Алена Водонаева может стать легендой российского кинематографа.

Экс-участница шоу "Дом-2" узнала о том, что стартовал кастинг на главную женскую роль в фильме "Вызов", который будет снят в космосе. Новость произвела на звезду сильное впечатление. Алена Водонаева отреагировала на нее в инстаграм-истории.

Девушка поделилась краткой сводкой о критериях, которым должны соответствовать кандидатки, желающие пройти актерские пробы в "Вызов". "Мечта!", – написала Водонаева. Она добавила, что той, кто получит заветную роль, очень повезет. Также теледива заявила, что и сама хочет подать заявку на участие в кастинге.

Также в инстаграм-истории Алена Водонаева опубликовала часть "Письма Татьяны к Онегину" из поэмы А.С. Пушкина. Для того, чтобы отправить анкету на актерские пробы в "Вызов", нужно прикрепить видео, где этот текст конкурсантка зачитывает на камеру. Телеведущая уточнила, что выучит указанный отрывок поэмы. Так она намекнула подписчикам на грандиозные планы.

Напомним, что фильм начнут снимать на Международной космической станции в октябре 2021 года. Работа над картиной будет произведена "Роскосмосом", "Первым каналом" и студией "Yellow, Black and White". Если Алена Водонаева отправит анкету на участие в кастинге и попадет в список 30 финалисток, то она пройдет трехмесячное обучение в "Школе космонавтов".