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Стало известно куда исчез Меньшиков накануне своего 60-летия

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В октябре у Театра им. Ермоловой начались серьезные проблемы. Из-за того, что несколько сотрудников слегли с коронавирусом, учреждение закрыли на карантин – до 10 ноября. На последний осенний месяц было запланировано несколько спектаклей с Олегом Меньшиковым.

Но все отменили буквально в один день. Из репертуара пропали "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь", "Из пустоты… (восемь поэтов)", причем замен тоже не предполагается. Зрители могут вернуть свои билеты в кассу театра до 6 декабря.

Поклонники обеспокоены, что же случилось с Олегом Меньшиковым. Некоторые предполагают, что актер "подхватил" модный нынче коронавирус и просто слег дома. Другие же поговаривают, что худрук Театра им. Ермоловой запил – якобы у него и раньше бывали срывы.

Впрочем, сотрудники бюджетного учреждения в беседе с журналистами отметили, что дело тут в другом. Вечно молодящийся Олег Меньшиков остро переживает из-за надвигающейся круглой даты – 8 ноября звезде исполнится 60 лет. "Скрылся от всех из-за своего юбилея", – говорит аноним.

Напомним, недавно Кристина Асмус сообщила, что художественный руководитель театра решил закрыть спектакль с ее участием. Олег Евгеньевич посчитал, что "Гамлет" в репертуаре больше не нужен.

Роль Офелии бывшая супруга Гарика Харламова репетировала во время беременности, а премьеру сыграла через две недели после родов. Артистка отметила, что будет скучать по постановке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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