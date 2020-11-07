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Размер ежемесячного пособия на детей увеличат до 10 000 рублей

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Специалисты Минтруда РФ уже подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Закон затронет те семьи, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Инициатива сотрудников Министерства труда и социального развития уже размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

"Начиная с 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения", - указано в документе.

В данный момент размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5 500 рублей. Как только инициатива будет принята, то размер ежемесячной выплаты увеличится до 10 000 рублей.

Она будет зависеть от региона проживания получателя пособия. Например, в Пензенской области прожиточный минимум на детей составляет 10 002 рубля в месяц.

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