Кабмин принял решение по выплате 10 000 рублей родителям школьников

07.11.2020 | 05:20

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела и решила не поддерживать предложение депутатов ЛДПР о ежегодной выплате в размере 10 000 рублей родителям школьников в связи с началом учебного года.

Согласно новому законопроекту, на выплату могли рассчитывать граждане РФ: родители, опекуны или попечители школьников с российским гражданством. Деньги они бы могли получать единовременно в начале каждого учебного года.

В распоряжении ТАСС оказался текст отрицательного заключения кабинета министров, которое было принято 6 ноября.

"Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели", - указано в проекте отзыва.

В кабмине отметили, что в законе предусматривается получение денежной выплаты, подача заявления и перечень документов, но сам список не уточнен.

"Финансирование расходов, связанных с реализацией законопроекта, авторами предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния, что не соотносится с целями создания указанного фонда", - резюмировали в кабмине.