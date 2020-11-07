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«Дома»: Роспотребнадзор разъяснил, как придется провести новогодние праздники

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в любимый миллионами россиян праздник.

Новый год будет, но он пройдет с определенными ограничениями. В связи с напряженной эпидемиологической ситуации в стране россиянам придется провести новогодние праздники дома.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома. Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — сообщила она.

По словам Поповой, специалисты-эпидемиологи предполагают, что в ближайшие месяц-два страну накроет волна сезонного гриппа. Глава Роспотребнадзора считает, что пик заболеваемости может прийтись как раз на Новый год.

Помимо этого, Попова заявила что, Новый год за рубежом может нарушить санитарные требования других государств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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