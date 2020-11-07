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До последней минуты: Нонна Гришаева рассказала об уходе Жванецкого

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Деталями об уходе Михаила Жванецкого из жизни поделилась Нонна Гришаева. Актриса сообщила, что сатирик умер в окружении близких.

По словам артистки, рядом с писателем находились его жена Наталья и сын Дмитрий. Она добавила, что у Михаила Жванецкого было онкологическое заболевание. Из-за ухудшения здоровья он не смог летом приехать в Одессу, где бывал каждое лето.

Днем 6 ноября состояние сатирика резко ухудшилось. Родственники были с ним до последней минуты. Нонна Гришаева вспомнила, что познакомилась с артистом через своих товарищей Ростислава Хаита и Леонида Бараца, чьи родители были одесситами и дружили с Михаилом Жванецким.

Звезда отметила, что сатирик был открытым человеком и всегда с удовольствием шел на общение. "Когда собирались у него за столом, он всегда фонтанировал, и стол затихал. А уж если читал, то ловили каждое слово", – поделилась знаменитость.

Больше всего Гришаеву поражала парадоксальный юмор писателя. Его крылатые фразы разлетелись в народ. "Все понимали – вот он, живой гений... Он такой один – больше никто так не умеет", – заключила актриса.

Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель сатирика заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.

Народный артист родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

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Источник — dni.ru
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