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Закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования изменят

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Работники смогут включить в электронную трудовую книжку информацию о стаже за все время трудовой деятельности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

В кабинете министров проработали и одобрили поправки в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, которые расширяют возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений.

"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", - сообщил Мишустин.

По словам главы правительства, для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о своем трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Напомним, у россиян остается менее двух месяцев, чтобы решить в каком виде их работодатели будут вести трудовые книжки. До 1 января 2021 года сотрудники должны известить бухгалтерию своего предприятия о выборе бумажной или электронной трудовой книжки.

По умолчанию работодатель оставит бумажную, если не получит информации от работника. Изменить решение можно будет в любой момент. Все, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, автоматически получат документ в электронном виде.

Доступ к электронной книжке можно будет получить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Пенсионного фонда и портала госуслуг.

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Источник — rg.ru
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