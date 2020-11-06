В России хотят ввести новый налог

06.11.2020 | 11:20

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги в России для состоятельных граждан. Соответствующее предложение появилось в отзыве на проект федерального бюджета на следующий год.

Согласно документу, уровень налога для физических лиц, чей годовой доход составляет 12 миллионов рублей, должен вырасти до 20%; для лиц с годовым доходом в размере 24 миллионов рублей – до 24%. Также предлагается вернуться к ставке в 30% налога в России на прибыль.

По мнению экспертов ВШЭ, такие изменения в системе возможны благодаря высокоразвитым технологиям налоговой службы. Важную роль также играет и нынешняя экономическая ситуация, которая мешает возможности вывода физическими лицами средств из России.

Напомним, 21 октября в Госдуме одобрили в первом чтении проект об увеличении налогов в России для состоятельных граждан. Для лиц с доходом выше пяти миллионов рублей (около 416 тысяч рублей в месяц) НДФЛ вырастет с 13% до 15%. Будут учитываться зарплата, доходы от продажи ценных бумаг, дивиденды.

Отметим, что с этой инициативой выступил президент Владимир Путин. Он рассказал, что повышение налога для богатых поможет привлечь в бюджет 60 миллиардов рублей. Эти средства можно "окрасить" и направить на лечение детей, страдающий от тяжелых заболеваний.