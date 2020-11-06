Появившееся в сети фото сына Кабаевой вызвало споры на счет отцовства

06.11.2020 | 03:52

Последние несколько лет персона Алины Кабаевой вызывает неподдельный интерес у общественности. В начале ноября 2020 года в Интернете обратили внимание на фотографию, на которой якобы изображен сын прославленной гимнастки.

На снимке, который активно обсуждают интернет-пользователи, запечатлен мальчик во время праздничной службы в Храме Христа Спасителя.

Само фото предположительно было сделано в 2018 году, но только сейчас интернет-пользователи обратили внимание на сходство мальчика с президентом России Владимиром Путиным.

Некоторые блогеры провозглашают: «Непонятно, зачем скрывать правду о ребенке?», другие не находят общих черт и заявляют, что двойников и похожих людей на президента РФ много, а это не значит, что все они являются родственниками Путина.

Слухи вокруг романа первого лица государства и известной спортсменки муссируются уже не один год. По информации издания «Московский корреспондент», Кабаева в 2008 году якобы даже должна была стать женой Путина.

Позже в СМИ неоднократно появлялась информация, что Алина родила ребенка от Президента РФ, а в мае 2019 года - еще одного. Сама спортсменка никогда не подтверждала факт материнства.