Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|17:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Он чувствовал и ждал: подробности последних недель жизни Жванецкого

Печать

Сердце Михаила Жванецкого остановилось на 87-м году жизни. Причина смерти пока не сообщается, но многие выводы можно сделать, если знать про последние дни сатирика.

Писатель-сатирик много месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Он говорил, что карантине без этого чувствовал себя плохо.

Вообще, после того, как скончался Роман Карцев, здоровье Михаила Жванецкого заметно пошатнулось – сатирик тяжело переживал смерть близкого друга. Именно по причине плохого состояния здоровья Михаил Михайлович не смог проситься с коллегой Анатолием Трушкиным, который скончался от коронавирусной инфекции.

В конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Алла Пугачева одной из первых выразила соболезнования. Она заявила, что для нее это – невосполнимая утрата. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала певица в "Инстаграме".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Борьба за солидное наследство Жванецкого обещает быть ожесточенной
  • Михаил Жванецкий покинул зрителей
  • «Лежу, никуда не выхожу»: здоровье потерявшего друга Жванецкого ухудшилось
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте