Он чувствовал и ждал: подробности последних недель жизни Жванецкого

06.11.2020 | 17:03

Сердце Михаила Жванецкого остановилось на 87-м году жизни. Причина смерти пока не сообщается, но многие выводы можно сделать, если знать про последние дни сатирика.

Писатель-сатирик много месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Он говорил, что карантине без этого чувствовал себя плохо.

Вообще, после того, как скончался Роман Карцев, здоровье Михаила Жванецкого заметно пошатнулось – сатирик тяжело переживал смерть близкого друга. Именно по причине плохого состояния здоровья Михаил Михайлович не смог проситься с коллегой Анатолием Трушкиным, который скончался от коронавирусной инфекции.

В конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Алла Пугачева одной из первых выразила соболезнования. Она заявила, что для нее это – невосполнимая утрата. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала певица в "Инстаграме".