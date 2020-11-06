Не Михаил Михайлович: названо настоящее имя Жванецкого

06.11.2020 | 21:47

Москва готовится к похоронам Михаила Жванецкого. В это время всплывают все новые подробности его жизни.

Уже сегодня говорят, что чистокровного еврея Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским обрядам и на еврейском участке Востряковского кладбища столицы. К тому же он никогда не скрывал своих корней и часто шутил на эту тему.

Михаил Жванецкий родился в еврейской в семье врачей. Его прошедшего войну отца-терапевта 1889 года рождения звали Эммануилом (Мане) Моисеевичем. Поэтому от рождения сатирик был вовсе не Михайловичем, а Эммануиловичем. Михаилом Эммануиловичем Жванецким, а в своих сочинениях юморист себя называл не иначе как - Михаил Маньевич. Вероятно, это имя и будет значиться на памятнике писателю, который может появиться уже через год.

Напомним, Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Деталями об уходе Михаила Жванецкого из жизни поделилась Нонна Гришаева. Актриса сообщила, что сатирик умер в окружении близких. Она добавила, что у Михаила Жванецкого было онкологическое заболевание.