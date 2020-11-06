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«Мусорную реформу» хотят подкорректировать и привязать к объему отходов

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Общественная организация «Опора России» предложила пересчитать плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно новому предложению, плату за вывоз отходов предлагается брать исходя из фактического объема вывезенных контейнеров с мусором, сообщает «Коммерсантъ».

Причина доработки закона кроется в пандемии коронавируса. По данным издания, отельеры требуют пересчитать тариф, ведь из-за ограничительных мер, которые были введены весной, они работали

на уровне 3-5 процентов, но получили счета за вывоз ТКО в полном объеме.

Отельеры заявляют, что они оплатили всю сумму, но отходы у большинства гостиниц практически отсутствовали.

Сейчас операторы устанавливают контейнеры исходя из региональных нормативов по накоплению мусора, а бизнес платит за их обслуживание вне зависимости от заполняемости. Подобную схему предлагают изменить, ведь плата потребителей никак не зависит от объемов мусора.

Представители организации «Опора России» обратились в Минприроды с просьбой пересчитать стоимость оказания услуг по вывозу отходов с 1 марта и до конца года, сделав это мерой поддержки гостиничного бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что плата за вывоз мусора для россиян может существенно (на 10-15 процентов) снизиться с 2022 года. Данное изменение станет возможным после совершенствования концепции Расширенной ответственности производителей (РОП).

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Источник — lenta.ru
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