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Борьба за солидное наследство Жванецкого обещает быть ожесточенной

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Жизнь писателя-сатирика Михаила Жванецкого была насыщенной и в творческом, и в личном отношении. Несколько официальных и гражданских жен, как минимум шестеро детей, из которых законными он признавал лишь троих... Сейчас их ждут скорбные заботы и траурные мероприятия, а потом настанет пора делить наследство. Судя по всему, судов и скандалов не избежать.

Сатирик был очень богат. Он жил в Старопименовском переулке столицы, где квартиры стоят баснословных денег. Минимальная цена за 100 квадратных метров – почти 70 миллионов рублей.

Правда, в последние годы жизни Жванецкий много времени проводил в Подмосковном доме, а в московской квартире проживал сын Жванецкого Дмитрий, рожденный в последнем неофициальном браке артиста.

Была у него недвижимость и в родной Одессе – как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где он и построил себе домик.

В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке, семья, а здесь другая семья, и живет он на два лагеря". Но недвижимость в Штатах сатирик никогда не афишировал.

Риэлторы оценивают стоимость всех квартир Жванецкого в 150-200 миллионов минимум. Как говорят друзья сатирика, у него были серьезные вклады в нескольких столичных и иностранных банках.

Напомним, Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

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Источник — dni.ru
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