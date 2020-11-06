А есть ли смысл? Назван процент неверных тестов на COVID-19

06.11.2020 | 04:54

Специалист Министерства здравоохранения России подтвердил опасения многих россиян.

По заявлению главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, доля ложных результатов тестирования на коронавирус составляет около 30−40%.

«В 30−40% тесты показывают ложный результат. Проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов. Если материал взят некачественно, то мы имеем шанс получить ложноотрицателый результат», — заявил Авдеев.

Опубликованная ИА REGNUM в четверг, 5 ноября, информация, стала подтверждением мнения интернет-пользователей, которые уже не первый месяц заявляют, что тестирование на коронавирус фактически является лотерейным билетом, с той лишь разницей, что шансы определить заразу 50 на 50.

«Ну скажите мне, ну как такое возможно. На работе заболели вчетвером. В течение одной недели. Симптомы у всех одинаковые: температура, потеря обоняния, кашель», - сокрушался один из пользователей интернет-форума.

«Все сдали тесты на коронавирус. Результаты нас удивили. Двое инфицированы COVID-19, а двое других нет. Ну как так-то?», - удивленно закончил свою мысль мужчина.