Все семьи в России хотят обложить единым налогом

05.11.2020 | 04:41

Количество налогов в России огромно. Пока интернет-пользователей радует факт, что еще нет налога на воздух, а те обязательные платежи, которые уже существуют, уступают аналогичным в других государствах.

На этой неделе в общественной палате РФ было предложено ввести в стране так называемое семейное налогообложение. По мнению инициаторов проекта, у россиян с появлением нового налога появится стимул создавать семьи.

Единый налог поможет улучшить сложную демографическую ситуацию в России, ведь он гарантировано увеличит количество заключаемых браков, а значит и повысит рождаемость.

Суть предлагаемого обязательного платежа в том, что он позволит людям сэкономить. В этом случае на доходы всей семьи будет исчисляться лишь один налог. Он будет ниже по сравнению с индивидуальными.

Специалисты считают, что единый налог на семьи является аналогом существовавшего в СССР налога на бездетность, только он будет более деликатным.

"Очень важно, что речь идет не об освобождении от налога, а только о льготах. Тем самым, детей приучают чувствовать себя и свою семью не иждивенцами на шее общества, а такими же налогоплательщиками, как другие. Мне кажется, это хорошее предложение, и, хотя оно не решит кардинально демографическую проблему, но вместе с десятками аналогичных решений и механизмов, может создать условия для определенного улучшения семейных отношений", — высказал мнение в интервью Nation News pаслуженный экономист Евгений Гольдфайн.