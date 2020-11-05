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Выявлена серьезная опасность в запивании бутерброда кофе

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Ученым удалось обнаружить опасность, которая может серьезно навредить здоровью человека.

Согласно материалу опубликованному на Golos, специалистам удалось установить, что бутерброды, гамбургеры и жареную картошку лучше не запивать кофе.

В ходе проведенного эксперимента ученые выяснили, что жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%, и данный эффект может наблюдаться в течение нескольких часов после съеденных блюд. При этом выпиваемый после жирной пищи кофе способствует скачку уровня сахара сразу на 65%.

Это объяснилось тем, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а напитки с кофеином лишь усугубляют ситуацию.

Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил о несовместимости жирного мяса и холодной воды.

По мнению специалиста, запивание жирного мяса холодной водой может привести к болям в животе, тошноте и приступам панкреатита.

По его словам, холодная вода и любые другие холодные напитки в сочетании с жирным мясом могут «спровоцировать плохое переваривание жира», из-за чего и возникают проблемы. У кого-то боли могут начаться сразу, у кого-то - чуть позже. Такие тяжелые последствия, как панкреатит, бывают редко.

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