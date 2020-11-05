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Поклонник Началовой признался в объятиях со звездой при ее муже

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Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло более полутора лет. Но до сих пор ее имя у всех на устах, до сих пор всплывают все новые и новые подробности ее богатой на события и встречи, но такой короткой жизни.

Сегодня Илья атлет, фитнес–модель и светский лев. А 20 лет назад он был простым курсантом и учился на факультете Культуры и журналистики Военного университета Минобороны. Тогда же и случилась его историческая встреча.

"Мы оба снимались в программе Елены Ханги "Принцип домино" (легендарное ток-шоу, выходившее на канале НТВ с 2001 по 2007 годы – Прим. ред.), – вспоминает Илья. – Но Юля – в качестве героини, а я – среди зрителей в студии. Тему передачи сейчас уже не вспомню. А после записи я подошел к обожаемой мною Юле, чтобы выразить свое восхищение. Мы ведь почти ровесники – я родился в ноябре 80-го, а она – в январе 81-го. На три месяца всего меня младше".

"Помню, рядом с Юлей был ее тогдашний муж Дмитрий Ланской, – продолжает Илья. – Он вошел в комнату и как-то очень ревностно посмотрел на нас, когда улыбающаяся Юле прижалась ко мне в ответ на просьбу о совместном фото. Возможно, не будь супруга рядом, я бы набрался наглости и телефон у нее попросил бы".

О том, что не сделал этого, Илья жалеет всю жизнь. Красавица Юлия Началова так и осталась для него несбыточной мечтой, к которой лишь раз прикоснулся случайно...

Скоропостижный уход Юли в марте 2019-го Илья, по его признанию, воспринял как личную трагедию. Он до сих пор хранит то совместное фото с артисткой, встреча с которой была одним из самых светлых моментов в жизни.

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