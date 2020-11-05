Почему чипирование домашних животных не панацея

05.11.2020 | 06:46

«Хочу своему псу поставить микрочип. Боюсь, убежит на прогулке - и ищи-свищи!» - поделилась со мной планами хозяйка молодого и очень активного хаски.

До этого разговора про чипирование я слышала лишь краем уха, но усомнилась: «Разве чип в этом случае поможет?»

Приятельница заверила, что именно чип поможет отследить путь убежавшего пса. Эта тема весьма заинтересовала меня: однажды я провела бессонную ночь под дождем в поисках любимца, шарахнувшегося во тьму от взрыва петарды, и с тех пор пропажа собаки стала моим ночным кошмаром.

Однако оказалось, что хозяйка хаски добросовестно заблуждалась: микрочип вовсе не панацея при поиске животного. Это крошечный, величиной с рисинку, электронный паспорт с 15-значным уникальным кодом.

После чипирования информацию о животном нужно обязательно зарегистрировать в базе данных, иначе код будет бесполезен. В базе к нему привязываются данные о животном: кличка, владелец, болезни, прививки и другая информация.

Но имейте в виду: чип не подскажет вам, где находится потерявшееся животное, а лишь поможет идентифицировать найденыша. Да и то лишь в том случае, если кто-то этим озаботится. Микрочип не имеет ни батареи, ни GPS-передатчика. Считать информацию с него можно только сканером.

Пропавший пес вернется к хозяину, если попадет к добрым и ответственным людям, которые найдут такой сканер (например, в ветлечебнице), считают номер и свяжутся с базой данных либо непосредственно с владельцем.

Сами понимаете: в нашем регионе мало кто знаком с такими продвинутыми технологиями. В большинстве случаев у породистых собак роль идентификатора играет клеймо во внутренней части уха или в паху - это код, который регистрируется в Российской кинологической федерации. Мне доводилось возвращать потеряшек владельцам именно благодаря наличию клейма - по нему можно узнать заводчика, а через него - хозяина собаки.

Зачем же нужен микрочип? Оказывается, у него несколько иные функции. Чипирование проводят элитным животным, а также тем, кто участвует в международных выставках и состязаниях либо которых хозяева просто вывозят с собой за границу. Дело в том, что во многих странах ввоз животного без микрочипа невозможен. Да и в некоторых регионах России, например в Крыму, Башкирии, Югре, чипирование обязательно. И если питомец исчезнет во время заграничного турне, то его поиски почти наверняка завершатся успехом.

Кстати, это гораздо более щадящий способ идентификации, чем, скажем, татуировка или клеймо. Микрочипы вживляются под кожу животного с помощью специального шприца. Процедура практически безболезненна - просто легкий укол, как при вакцинации.

Так что, если вы надеетесь, что чип поможет вам найти сбежавшего на прогулке любимца, оставьте это заблуждение. Используйте другие способы: номер на ошейнике, брелок-адресник или, если есть финансовая возможность, GPS-трекер.