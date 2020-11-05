Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|15:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Нельзя обижать людей»: 77-летняя Чурикова о чудовищной ситуации в театре

Печать

В этом году исполняется 45 лет как Инна Чурикова служит в "Ленкоме". И происходящее сегодня в легендарном театре актрису очень пугает.

Сегодня много говорят о том, что возрастным артистам хотят запретить выходить на сцену – якобы для защиты от коронавируса. "Знаете, когда у человека есть силы работать, желание заниматься любимым делом, то нельзя ему запрещать. – уверена 77-летняя Чурикова. - Нельзя обижать людей, которым за…".

Инна Чурикова сейчас занята в спектаклях "Аквитанская львица" (Алиенора) и "Ложь во спасение" (Бабушка). Ближайшие постановки с ее участием значатся в афише 16 и 17 ноября.

"Но ведь сейчас и зрителей старшего возраста не всегда в театр пускают! – продолжает шокированная актриса. – Я слышала эту дикую историю, когда пожилого человека из нашего театра так некрасиво попросили уйти (в московских театрах полицейские провели рейд по выявлению лиц старше 65 лет, которые нарушают "домашний режим" и не соблюдают указ №92 мэра Москвы о самоизоляции, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дом, – Прим. ред.) Это такое неуважение! А ведь мы должны быть не только деликатными и любезными по отношению друг к другу, мы должны сострадать! Потому что время тяжело и каждый человек бесценен. А этот бедный человек купил билет к нам в театр и скромно сидел, но возрастом своим не угодил".

Ранее 68-летний Виктор Сухоруков в интервью "Дни.ру" высказался, что против возрастной дискриминации. "Оставьте за мной право выбора работать или не работать, – попросил он. – Для меня очень оскорбительно слышать, что я-де пенсионер, поэтому нахожусь в зоне риска!"

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Мы то думали она про капремонт((

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте