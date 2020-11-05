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«Не могла двигаться»: МакSим дала первое интервью после исчезновения

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Певица МакSим стала очередной звездной гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Некогда очень востребованная исполнительница наконец объяснила, почему сделала паузу в карьере и буквально пропала.

Борис Корчевников буквально отхватил джекпот – он стал первым, кто взял интервью у певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) после того, как она на несколько месяцев исчезла со сцены. Артистка перестала выходить в свет, давать интервью, сниматься и даже публиковать фото у себя в официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

Ходило много слухов, что же случилось с Мариной. Кто-то утверждал, что якобы артистка стала злоупотреблять алкоголем, ссылаясь на последние ее фотографии, на которых та запечатлена с излишнем весом. Кстати, по другой версии, Максимова поправилась в результате гормональной терапии. Другие говорили, что певица просто забросила карьеру ради счастья в личной жизни.

В итоге, Марина решила расставить все точки над i. В интервью Борису Корчевникову она объяснила, что сделала паузу в карьере после того, как попала в аварию в 2019 году. "Я попала в аварию и пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом – в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения. Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних", – рассказала МакSим.

Собственно, именно из-за отсутствия физической активности певица и набрала лишний вес. "Я поправилась на 15 килограммов, потому что попросту не могла двигаться", – объяснила популярная исполнительница.

Но и это еще не все. Ситуация ухудшилась, когда Марина стала мучиться болями. "Потом начались осложнения с сосудами головного мозга, меня преследовали жуткие головные боли, и я поняла, что не смогу больше выходить на сцену", – призналась артистка.

МакSим прошла долгий путь реабилитации и предстала перед зрителями в великолепной физической форме. В комментариях к передаче поклонники оказались буквально сражены наповал ее видом. Они рассыпались в комплиментах и пожеланиях артистке, а также выразили надежду услышать ее новые хиты.

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Источник — dni.ru
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