Корчевникова обвинили в «бесовщине» и потребовали закрыть его программу

05.11.2020 | 13:41

31-летняя звезда сериала "Психологини" Анна Старшенбаум стала героиней выпуска передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса была довольна беседой с телеведущим, но когда программа вышла в эфир, она испытала шок из-за чудовищной лжи.

Анна Старшенбаум рассказала Борису Корчевникову о своем раннем взрослении из-за проблем в семье. У мамы актрисы было мало денег, а отец платил небольшие алименты. В школе над ней издевались сверстники.

Но авторы программы "Судьба человека" исказили историю Старшенбаум. С первых секунд Корчевников, как уверяет актриса, говорил ложь. В частности телеведущий заявил о сложных отношениях Анны с матерью. Якобы родительница брала с дочери деньги за проживание в квартире.

После эфира Старшенбаум записала видеообращение и поведала о шоковом состоянии из-за лжи в начале выпуска. По словам актрисы, еще до съемки она просила продюсеров программы не устраивать неприятных сюрпризов и не расстраивать ее родителей.

Обрушившись с критикой на авторов передачи, Анна заметила, что ее инстаграм-аккаунт атаковали хейтеры. По ее мнению, недоброжелателей подослали создатели шоу, чтобы "выбить" ее из интернет-пространства.

"Я считаю, что ее (передачу – Прим. ред.) нужно закрыть. Это просто бесовщина какая-то", – сказала Старшенбаум в прямом эфире в "Инстаграм".

Актриса хочет разобраться с Корчевниковым и другими авторами "Судьбы человека". Правда, в суд она не намерена обращаться. Она считает, что огласка – лучший способ наказать недобросовестную команду.

Напомним, в сентябре Борис Корчевников совершил паломничество по святым местам. Верующий телеведущий показал подписчикам своего инстаграм-аккаунта удивительный момент исцеления.