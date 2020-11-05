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Количество заговоривших любовниц Тарзана начало увеличиваться

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Скандал вокруг измен Тарзана Наташе Королевой, похоже, только набирает обороты. Постоянно появляются все новые девушки, рассказывающие о любви со стриптизером.

Анастасию Шульженко недавно вызвали в Следственный комитет для того, чтобы она дала показания после инцидента с ограблением дома Наташи Королевой. Пока что девушка проходит не как обвиняемая, а по словам адвоката актрисы, она не может быть никем, кроме свидетеля.

Любовница Тарзана призналась, что после инцидента в гримерной, когда стриптизер толкнул ее, она пострадала не только физически. Артистка лишилась работы менеджера в клубе. По словам актрисы, сейчас она мечтает лишь о том, чтобы доказать свою невиновность и спокойно отправиться покорять российский шоу-бизнес.

Однако ее коллега Ксения Чернова не верит в то, что падение и сам факт измены Тарзана – хорошо срежиссированная постановка. По словам актрисы, если бы Анастасия Шульженко так падала на уроке сценического движения, ей бы точно поставили пять.

42-летняя Чернова рассказала о своих отношениях с Тарзаном. Оказывается, пару лет назад артисты участвовали в одной постановке, и там у них случился небольшой роман. В какой-то момент рабочие отношения переросли в интимные.

"Мы прикоснулись, объятия, поцелуи. Первый шаг был сделан в зале, а потом мы договорились, что снимем гостиницу", – рассказала актриса.

При этом Ксения Чернова отметила, что не строила иллюзий насчет Тарзана. Она понимала, что стриптизер не оставит Наташу Королеву. По словам артистки, в их семье придерживаются принципа свободных отношений: "мальчика" отпускают погулять, а дома всегда ждет "мама" – самая лучшая женщина на свете.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

зачем писать про этого и его похождения.что нет тем.

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