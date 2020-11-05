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66-летняя Любовь Успенская сообщила о втором ребенке

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Любовь Успенская, несмотря на почтенный возраст, убеждена, что сможет воспитать еще одного ребенка. О скором прибавлении в семействе, артистка сообщила журналистам.

Любовь Успенская пообщалась с Лаурой Джугелия. Разговор, разумеется, коснулся ее тяжелых отношений с взрослой дочерью Татьяной Плаксиной, у которой тяжелая наркотическая зависимость. "Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти. Говорит: "Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу", – пожаловалась артистка.

При этом, по словам певицы, она же ее и содержит. Вот только Татьяне Плаксиной денег все равно не хватает, поэтому она и раздает всякие скандальные интервью. Успенская убеждена, что за эти сомнительные откровения ее дочери платят, и гонорары она спускает на запрещенные вещества.

А недавно Татьяна Плаксина попала в психиатрическую клинику. Отец обнаружил, что она включила обогреватель, и это притом, что на улице и так стояла жаркая погода. Однако вскоре Татьяна оттуда сбежала. При этом Любовь Успенская утверждает, что она не знала о госпитализации дочери. "Ее никто не упекал, они вызвали "скорую", потому что ей плохо было. А потом она сама подписала согласие", – отметила певица.

Несмотря на все проблемы, Любовь Успенская призналась, что надеется на выздоровление наследницы. "У меня в жизни было два счастливых дня: когда я узнала, что беременна и когда родила Таню. Не хватает третьего дня, когда узнаю, что дочь опомнилась. Я буду бороться, я не опущу руки, пусть даже я не буду ее видеть никогда. Но я же знаю, что я ей очень нужна. Пусть поймет, что жизнь свою разрушает и потом будет счастлива", – заявила Успенская.

При этом артистка не оставляет надежды на появление у нее второго ребенка. Речи не идет об ЭКО и суррогатном материнстве, все же певице 66 лет. Но взять ребенка из детдома она готова. "Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, на которого у меня развита интуиция. Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю", – призналась исполнительница.

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Источник — dni.ru
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