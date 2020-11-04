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Ваенга в золотых перьях утратила самобытность

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Елена Ваенга поделилась снимком в роскошном облачении. Звезда вызвала ажиотаж в Сети.

Исполнительница шансона предстала перед объективом в наряде из золотых перьев с обнаженными плечами. Уши артистка украсила массивными серьгами, а ногти накрасила алым лаком. В дополнение к образу Елена Ваенга сделала волнообразную укладку в ретро-стиле и полноценный макияж.

Кадр артистка разместила в инстаграм-канале, чтобы порадовать фанатов. На фото кожа звезды неестественно гладкая, без единой морщинки. Из-за этого подписчики знаменитости уличили ее в чрезмерном использовании фоторедактора.

Преданные поклонники Елены Ваенги прокомментировали снимок словами восхищения и благодарности за творчество. Многие отметили молодой вид звезды и привлекательные внешние данные. Однако ряд пользователей Сети был неприятно удивлен сменой образа певицы. "Ничего не осталось от прежней Ваенги! Самобытной и не похожей на всех", "Елена, Вы что покорять решили? Слишком уж другая, воздушная что ли!!! И лет убавили себе", – заявили комментаторы.

Напомним, что Елена Ваенга подралась с ребенком, которого пыталась обучать во время пандемии. Артистка не смогла стать хорошим учителем музыки для своего сына Ивана. Елена Ваенга сообщила, что ребенок получил от нее наказание нотной тетрадью.

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Источник — dni.ru
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