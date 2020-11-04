Пожилой богач сводил Викторию Боню поужинать и увез ее на Rolls-Royce

04.11.2020 | 15:27

Накануне Виктория Боня появилась на публике с новым ухажером. Парочка проводила романтический вечер в одном из столичных ресторанов и наслаждалась изысканной кухней.

Поговаривают, что тайный незнакомец является владельцем "Роллс-Ройса", на котором рассекает Боня. Видимо, богатенький "дедушка" так сильно любит свою давнюю подругу, что доверяет ей самое ценное имущество.

Многочисленная аудитория постоянно пытается уличить телеведущую во лжи. Подписчики Виктории заостряют внимание на ее роскошной жизни и делают акцент на постоянных свиданиях артистки. По мнению пользователей социальных сетей, Боня все время выживала за счет мужчин.

Стоит отметить, что экс-участница скандального шоу "Дом-2" уже несколько месяцев подряд публикует фотографии из новенького "Роллс-Ройса". Стоимость такого транспорта равна примерно 25 миллионам рублей. Сама же Виктория уверяет, что взяла дорогостоящий автомобиль на прокат, а потом и вовсе решила его приобрести.

Напомним, сейчас Боня зарабатывает на онлайн-марафонах и берет деньги за рекламу в личном блоге "Инстаграм". Даже всех сбережений Виктории будет недостаточно для покупки люксового автомобиля.

Так и появились всевозможные слухи о престарелых покровителях Бони. Регулярные свидания телеведущей стали еще одним подтверждением ее нелегкого бизнеса.

"Сидела с каким-то дедом лет 60. Уехали вместе на "Роллс-Ройсе", который она вечно в "Сторис" показывает, причем мужик сел за руль", – высказались наблюдательные фанаты.