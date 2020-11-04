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Поставлена точка с закрытием КВН на Первом канале

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Александр Масляков отреагировал на слухи о закрытии передачи. Ведущий Клуба веселых и находчивых расставил все точки над i.

Появившаяся ранее в Сети информация о закрытии КВН не подтвердилась. Бессменный руководитель программы заявил, что проект живет и продолжит выходить в эфир Первого канала.

Высказался Александр Масляков и о том, что творческое объединение "Александр Масляков и компания", владеющее Клубом веселых и находчивых, якобы прекращает свое существование из-за отсутствия прибыли. В марте этого года показы КВН по телевидению были прерваны, а рейтинг передачи упал. Отсюда и поползли слухи о том, что было решено ликвидировать Высшую лигу КВН.

"Все это неправда. У нас и завтра большой фестиваль, и два полуфинала еще сняты", – утверждает телеведущий. Александр Масляков добавил, что 8 ноября планируется отпраздновать день рождения КВН.

Напомним, прошлым летом Александр Масляков угодил в скандал. Тогда СМИ и пользователи Сети активно обсуждали дорогую покупку ведущего КВН. Он стал обладателем роскошного особняка в Подмосковье стоимостью около 400 миллионов рублей.

Александр Масляков является бессменным ведущим Клуба веселых и находчивых. Многие знают эту программу как одно из популярнейших юмористических шоу в России. Как писали "Дни.ру", основанный 8 ноября 1961 года, проект дал возможность самореализации многим известным ныне комикам.

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Источник — dni.ru
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