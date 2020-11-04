ПФР: выплаты в 10 000 рублей на детей будут продлены автоматически

04.11.2020 | 11:43

До 1 марта 2021 года ежемесячные денежные выплаты из материнского капитала будут начислять в упрощенном порядке.

Размер этой выплаты в 2020 году составляет 9817 рублей в месяц. Она назначается семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года и у которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Например, в Пензенской области на II квартал 2019 года это 20682 рубля.

Эти ЕДВ назначаются на ребенка до трех лет из средств материнского капитала и могут быть потрачены на любые повседневные нужды.

До пандемии, когда ребенку исполнялось 1 или 2 года, нужно было писать заявление, чтобы выплату продлили. Как сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области, теперь писать заявление не нужно. Если семьи, оформившие ежемесячную выплату из средств маткапитала, желают получать ее дальше, обращаться в ПФР и подтверждать доходы не требуется.

До 1 марта 2021 года она будет продлеваться автоматически. Впервые упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат на второго ребенка был введен с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

ПФР напоминает, что ежемесячная выплата прекращается в следующих случаях:

• при достижении ребенком трех лет;

• при переезде гражданина в другой регион;

• при отказе от ее получения;

• в случае смерти ребенка или гражданина, на которого выплата была оформлена;

• если средства маткапитала были использованы в полном объеме.