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Пенсии россиян решили защитить: что это значит для людей

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите пенсионных накоплений.

Как сообщает «Российская газета», сейчас организацию, управляющую пенсионными накоплениями, можно менять раз в пять лет. А если сделать это досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Граждане несут убытки, о которых их обычно не предупреждают агенты-посредники.

По статистике, 98 процентов заявлений о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой были написаны досрочно.

«Как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, — пишет «РГ», — допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику».

Законопроект предполагает прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения ими договоров между гражданами и НПФ. Кроме того, можно будет запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в организацию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сначала дадут, потом отберут в 10 раз больше. Как с капремонтом.

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