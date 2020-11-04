Пенсии россиян решили защитить: что это значит для людей

04.11.2020 | 12:53

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите пенсионных накоплений.

Как сообщает «Российская газета», сейчас организацию, управляющую пенсионными накоплениями, можно менять раз в пять лет. А если сделать это досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Граждане несут убытки, о которых их обычно не предупреждают агенты-посредники.

По статистике, 98 процентов заявлений о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой были написаны досрочно.

«Как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, — пишет «РГ», — допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику».

Законопроект предполагает прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения ими договоров между гражданами и НПФ. Кроме того, можно будет запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в организацию.